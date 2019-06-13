Гигантские шахматы и турнир по рукопашному бою: тюменцев ждет Всероссийский олимпийский день

СЕГОДНЯ 06:29 2019-06-13T06:29:48+03:00

Он пройдет 16 июня на площадке перед футбольным стадионом «Геолог»

Изменить размер текста: A A

В Тюмени состоится юбилейный, XXX Всероссийский олимпийский день. Его празднование будет приурочено к 75-летию образования Тюменской области, юбилею Международного олимпийского комитета и грядущим II Европейским детским играм.

- Празднование олимпийского дня проводится ежегодно, но в нашем городе оно всегда совмещалось с Днём молодежи. В этом году мы выиграли грант на организацию праздника, и потому Тюмень ждёт отдельное грандиозное мероприятие, – отметила президент региональной общественной организации «Олимпийский совет Тюменской области» Луиза Носкова.

В рамках праздника будут организованы соревнования школьных команд. Ребятам предстоит пройти многочисленные непростые испытания, к примеру, «гонки по вертикали» или «бампер-футбол».

Остальных жителей города будут ждать площадки для выполнения нормативов ГТО, а также уроки, мастер-классы и спортивные состязания по различным видам спорта. В рамках Олимпийского дня тюменцы также смогут посетить интерактивные площадки региональных федераций.

Для горожан будут организованы: зона легкой атлетики; мастер-класс по самбо; шахматный турнир; турнир по армспорту; гигантские шахматы; открытое занятие по рукопашному бою; открытое занятие по чирлидингу; показательные выступления по аэробике; мастер-класс по боксу; открытое занятие по греко-римской борьбе и многое другое.

Почетными гостями праздника станут олимпийские чемпионы, известные тюменские спортсмены, тренеры. Будет работать фотозона. Здесь же можно будет узнать актуальную информацию по спортивным секциям, представленным в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU