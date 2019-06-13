Погода в Тюмени 13 июня: ожидается резкое похолодание
Сегодня, 13 июня, на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью, как и днем, возможны небольшие, местами умеренные дожди.
Ближайшие сутки синоптики прогнозируют западный, северо-западный ветер 6-11 м/с. В отдельных районах порывы могут достигать до 13-18 м/с. Ожидается похолодание. Температура ночью составит +7,+12 градусов. Днем воздух максимально прогреется +12,+17 градусов.
В Тюмени утром ожидается небольшой дождь и температура воздуха на уровне +10,+11 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше отметки +11 градусов. К вечеру ожидается +7,+8 градусов. Ветер северо-западный 5,8-6,9 м/с.
В народном календаре 13 июня почитается память мученика Ермия. В народе его называли Распрягальником. Это был обрядовый народный праздник. Считалось, что в этот день следует окончить сев.
Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кукует - хорошая погода будет. Также обращали внимание на росу - чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче.
ИСТОЧНИК KP.RU