Александр Моор и Руслан Кухарук сплясали на фестивале «Мост Дружбы»
Спортивные состязания, мастер-классы, флешмобы, митинг-концерт, эстафеты, выставки и многое другое проходит сегодня в честь Дня России в Тюмени.
Уже утром на Цветном бульваре пришли тысячи горожан, чтобы поздравить друг друга с главным государственным праздником.
В этот день был дан старт торжественному открытию национального фестиваля «Мост Дружбы». Мероприятие проходит уже в 25 раз и собирает в центре города небывалое количество гостей. Раскинувшиеся по всей площади подворья представляют жители Тюменской области всех национальностей. Проходя мимо каждого из них можно познакомиться с обычаями, традициями, кухней и культурой каждой народности, населяющей регион.
Так, сегодня, проходя мимо подворья чувашской общины бойкие женщины затянули губернатора Тюменской области Александра Моора и главу Тюмени Руслана Кухарука в заводной пляс под народную музыку.
Почётным лицам праздника пришлось встать в хоровод и начать танцевать под одобрительные вскрики очевидцев и прохожих. Женщины в красивых костюмах и головных уборах закружили глав, а после сфотографировались с ними на память.
Отметим, что сегодня по всей Тюменской области прошли более 600 мероприятий, участие в которых приняли более 25 тысяч жителей региона.
ИСТОЧНИК KP.RU