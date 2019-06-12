2019-06-12T14:46:18+03:00
Общество

Александр Моор и Руслан Кухарук сплясали на фестивале «Мост Дружбы»

Празднования Дня России в Тюмени продолжаются
Алена Кульмухаметова
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Губернатор сфотографировался с башкирамиГубернатор сфотографировался с башкирамиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Спортивные состязания, мастер-классы, флешмобы, митинг-концерт, эстафеты, выставки и многое другое проходит сегодня в честь Дня России в Тюмени.

Уже утром на Цветном бульваре пришли тысячи горожан, чтобы поздравить друг друга с главным государственным праздником.

В этот день был дан старт торжественному открытию национального фестиваля «Мост Дружбы». Мероприятие проходит уже в 25 раз и собирает в центре города небывалое количество гостей. Раскинувшиеся по всей площади подворья представляют жители Тюменской области всех национальностей. Проходя мимо каждого из них можно познакомиться с обычаями, традициями, кухней и культурой каждой народности, населяющей регион.

Так, сегодня, проходя мимо подворья чувашской общины бойкие женщины затянули губернатора Тюменской области Александра Моора и главу Тюмени Руслана Кухарука в заводной пляс под народную музыку.

Почётным лицам праздника пришлось встать в хоровод и начать танцевать под одобрительные вскрики очевидцев и прохожих. Женщины в красивых костюмах и головных уборах закружили глав, а после сфотографировались с ними на память.

Отметим, что сегодня по всей Тюменской области прошли более 600 мероприятий, участие в которых приняли более 25 тысяч жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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