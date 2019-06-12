СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-12T12:59:27+03:00

Всего на один день Тюмень заполнится велосипедистами Фото: Татьяна Коркина

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Самый масштабный велопробег «Веломагистраль-2019» состоится в Тюмени 28 июля. Спортивное событие пройдёт в шести городах России.

Как сообщили организаторы, на выбор участникам будет предложен маршрут длиной 50 и 70 километров. На протяжении всего пути будут располагаться чек-поинты с водой и плюшками от партнеров. Велосипедисты могут ехать как в составе огромной колонны, так и пройти все точки самостоятельно. Обязательна регистрация на мероприятие: сделать это можно в мобильном приложении «Вело-Город» онлайн.

По словам руководителя МОО «Вело-Город» Константина Мочалова, велопробег пройдет сразу в шести городах России: в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Перми и Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU