Мероприятия в честь Дня России посетили 25 тысяч жителей Тюменской области

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-12T11:07:36+03:00

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Спеть хором гимн России, послушать песни на разных языках народов, населяющих Тюменскую область, познакомиться с другими обычаями и попробовать колоритную кухню решились более двух десятков тысяч тюменцев.

По данным комитета по делам национальностей, сегодня 12 июня в городе Тюмени фестиваль «Мост Дружбы», митинг-концерт «День России» посетили более 12000 горожан. Все они пришли семьями и в отличном настроении. Всего же по Тюменской области на митинги и концерты пришли более 25 тысяч жителей региона.

Отметим, всего по югу Тюменской области сегодня запланированы более 600 мероприятий, посвящённых празднованию Дня России. В их числе концерты, митинги, эстафеты, спортивные мероприятия, флешмобы, акции и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU