2019-06-12T10:51:57+03:00
Общество

Александр Моор дал старт открытию фестиваля «Мост Дружбы»

Мероприятие в Тюмени проходит в 25 раз
Алена Кульмухаметова
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Александр Моор дал старт открытию фестиваля «Мост Дружбы»Александр Моор дал старт открытию фестиваля «Мост Дружбы»Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Митинг-концерт, посвящённый Дню России, начался на Цветном Бульваре в Тюмени. На мероприятие пришли тысячи горожан и хором исполнили гимн. А далее тюменцы обменялись рукопожатиями. Традиция эта зародилась не так давно. Со сцены под открытым небом цепочку рукопожатий запускают первые лица региона и дальше горожане обмениваются ими в течение нескольких минут. При этом слышны смех. Люди радуются и делятся отличным настроением.

Горожане обменялись рукопожатиями Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Горожане обменялись рукопожатиямиФото: Алексей КОСЕНЧУК

С главной сцены тюменцев поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Дорогие друзья, поздравляю всех с праздником! С Днём России! Россия в каждом из нас. Россия в наших сердцах, в наших делах. И каждый житель Тюменской области своим добросовестным трудом пишет новые страницы в истории нашего государства. В этом году Тюменская область отмечает 75 лет. Нынешнее поколение земляков продолжает традиции наших отцов. Мы с вами вместе укрепляем и развиваем Тюменскую область, нашу экономику, социальную сферу. Делаем более комфортной жизнь в наших городах и районах. Мы вместе радуемся достижениям наших земляков в науке, медицине, в культуре и в спорте. Из успехов каждого из нас складывается наш общий успех. Дорогие земляки! Верьте в себя, верьте в страну! Здоровья и благополучия, с праздником, с Днём России, – успех Тюменской области, сказал глава региона.

После слов поздравлений Александр Моор дал старт открытию ставшего уже традиционным фестивалю национальных культур «Мост Дружбы».

Горожане обменялись рукопожатиями Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Горожане обменялись рукопожатиямиФото: Алексей КОСЕНЧУК

- В этом году мы в 25 раз открываем областной фестиваль национальных культур «Мост Дружбы». Каждый год этот праздник позволяет нам окунуться в атмосферу гостеприимства. Воочию увидеть всё многообразие и великолепие традиций и обычаев, культуры. Ремёсел и кухни всех национальностей, которые живут в Тюменской области. Я уверен, что только в атмосфере межнациональной дружбы, мы можем сделать так, чтобы Россия стала ещё более крепкой и великой страной. Я уверен, у нас с вами всё получится, - обратился к тюменцам губернатор.

«Мост Дружбы» представляет из себя ряды подворий, где каждая национальная община представляет свою культуру. К примеру, татары в национальных костюмах представляют свою кухню, поют на родном языке и играют только им знакомые мелодии.

В Тюменской области проходит более 600 мероприятий в честь Дня России Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюменской области проходит более 600 мероприятий в честь Дня РоссииФото: Алексей КОСЕНЧУК

У тюменцев есть возможность не только послушать многоголосый, разноязыкий и мелодичный концерт, но и познакомиться с обычаями народ, населяющих Тюменскую область, а также оценить их кухню.

Добавим, что сегодня по всей Тюменской области в честь Дня России проходит более 600 праздничных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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