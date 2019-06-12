Тюменские выпускники успешно сдают экзамены с вопросами о государстве

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-12T09:42:15+03:00

Экзамены по истории и обществознанию считаются одними из самых массовых предметов по выбору

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В преддверии Дня России школьники Тюменской области успешно сдали экзамены по истории и обществознанию.

По информации департамента образования и науки Тюменской области, более 3,5 тысяч выпускников 11-х классов региона сдали ЕГЭ по обществознанию, еще около тысячи - по истории России. При этом ОГЭ по истории для сдачи выбрали более 10700 девятиклассников.

Уже известны данные результатов экзамена по обществознанию у девятиклассников. Выяснилось, что традиционно 100 процентов выпускников Тюменской области правильно отвечают на вопросы о роли государства и государственности в жизни каждого человека, а также о конституционных обязанностях гражданина РФ.

Экзамены по истории и обществознанию считаются одними из самых массовых предметов по выбору, их сдают ребята, которые планируют поступление в профильные классы (в случае с 9 классами) или вузы. Окончательные результаты ЕГЭ по обществознанию выпускники узнают не позднее 25 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU