2019-06-12T09:16:57+03:00
Общество

В Тюмени на Мосту Влюблённых «распылили» триколор

Акцию провели студенты и гости города [видео]
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени на Мосту Влюблённых «распылили» триколорВ Тюмени на Мосту Влюблённых «распылили» триколор
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Незабываемое и фееричное событие состоялось накануне на набережной реки Тура в Тюмени. Разноцветный дым был виден жителям центра и заречных районов.

Ребята в честь Дня России на Мосту влюбленных провели флешмоб «Любовь к флагу» и «распылили» над рекой триколор. Студенты и горожане собрались вместе на самой красивой набережной России 11 июня, где зажгли дымовые шашки белого, синего и красного цветов. Ребята выстроились так, что дым от шашек соединился в большой триколор.

Триколор протянулся по мосту влюблённых

Триколор протянулся по мосту влюблённых

По словам студента исторического факультета Даниила Чеканова, который инициировал проведение флешмоба, почти 29 лет назад произошло важнейшее событие в истории России - принятие декларации независимости РСФСР.Потому ребята и решили провести акцию.

- Разноцветный дым в порядке расположения цветов российского флага развеялся над набережной реки Туры. От лица организатора акции поздравляю всех тюменцев с праздником! – поздравил тюменцев Даниил Чеканов.

В Тюмени на Мосту Влюблённых «распылили» триколор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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