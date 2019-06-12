В Тюмени на Мосту Влюблённых «распылили» триколор
Незабываемое и фееричное событие состоялось накануне на набережной реки Тура в Тюмени. Разноцветный дым был виден жителям центра и заречных районов.
Ребята в честь Дня России на Мосту влюбленных провели флешмоб «Любовь к флагу» и «распылили» над рекой триколор. Студенты и горожане собрались вместе на самой красивой набережной России 11 июня, где зажгли дымовые шашки белого, синего и красного цветов. Ребята выстроились так, что дым от шашек соединился в большой триколор.
Триколор протянулся по мосту влюблённых
По словам студента исторического факультета Даниила Чеканова, который инициировал проведение флешмоба, почти 29 лет назад произошло важнейшее событие в истории России - принятие декларации независимости РСФСР.Потому ребята и решили провести акцию.
- Разноцветный дым в порядке расположения цветов российского флага развеялся над набережной реки Туры. От лица организатора акции поздравляю всех тюменцев с праздником! – поздравил тюменцев Даниил Чеканов.
В Тюмени на Мосту Влюблённых «распылили» триколор.
ИСТОЧНИК KP.RU