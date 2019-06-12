2019-06-12T09:21:05+03:00
Общество

Тюменцы собрались на Цветном бульваре, чтобы встретить День России

Горожан ждёт большой праздник
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы собрались у Моста Дружбы, чтобы встретить День РоссииТюменцы собрались у Моста Дружбы, чтобы встретить День РоссииФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Жители Тюмени начали праздновать главный государственный праздник – День России. На Цветном бульваре тысячи горожан пришли на фестиваль национальных культур "Мост Дружбы".

Александр Моор ознакомился с подворьем казаков Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Александр Моор ознакомился с подворьем казаковФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вместе с тюменцами Мост Дружбы посетил глава Тюменской области Александр Моор. Глава региона осматривает национальные подворья, где в изобилии представлена продукция, произведённая местными фермерами. Также на столах представлены блюда кухни народов России. Первым делом губернатор подошел к стенду южно-тобольского отдельского казачьего общества, где принял из рук казаков шашку и поцеловал её.

Люди надели национальные костюмы Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Люди надели национальные костюмыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кухни народов России представлены в изобилии Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Кухни народов России представлены в изобилииФото: Алексей КОСЕНЧУК

Цыганское подворье Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Цыганское подворьеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Далее он посетил ещё четыре подворья, одно из которых представила знаменитая русско-украинская Сорочинская ярмарка. Немного позже Александр Моор ознакомился с корейским национальным и цыганским подворьями.

На празднике можно познакомиться с обычаями народов России Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На празднике можно познакомиться с обычаями народов РоссииФото: Алексей КОСЕНЧУК

Для тюменцев сегодня открыты ярмарочные ряды, подготовлена культурная программа. А в 11:30 начнётся концерт. Много людей в национальной одежде, ярких костюмах. Атмосферой доброжелательности, отдыхом, весельем пронизан даже воздух.

Добавим, что погода сегодня позволяет горожанам отдохнуть на празднике всей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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