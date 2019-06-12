Тюменцы собрались на Цветном бульваре, чтобы встретить День России
Жители Тюмени начали праздновать главный государственный праздник – День России. На Цветном бульваре тысячи горожан пришли на фестиваль национальных культур "Мост Дружбы".
Александр Моор ознакомился с подворьем казаковФото: Алексей КОСЕНЧУК
Вместе с тюменцами Мост Дружбы посетил глава Тюменской области Александр Моор. Глава региона осматривает национальные подворья, где в изобилии представлена продукция, произведённая местными фермерами. Также на столах представлены блюда кухни народов России. Первым делом губернатор подошел к стенду южно-тобольского отдельского казачьего общества, где принял из рук казаков шашку и поцеловал её.
Люди надели национальные костюмыФото: Алексей КОСЕНЧУК
Кухни народов России представлены в изобилииФото: Алексей КОСЕНЧУК
Цыганское подворьеФото: Алексей КОСЕНЧУК
Далее он посетил ещё четыре подворья, одно из которых представила знаменитая русско-украинская Сорочинская ярмарка. Немного позже Александр Моор ознакомился с корейским национальным и цыганским подворьями.
На празднике можно познакомиться с обычаями народов РоссииФото: Алексей КОСЕНЧУК
Для тюменцев сегодня открыты ярмарочные ряды, подготовлена культурная программа. А в 11:30 начнётся концерт. Много людей в национальной одежде, ярких костюмах. Атмосферой доброжелательности, отдыхом, весельем пронизан даже воздух.
Добавим, что погода сегодня позволяет горожанам отдохнуть на празднике всей семьей.
ИСТОЧНИК KP.RU