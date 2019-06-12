2019-06-12T06:00:17+03:00
Общество

Погода в Тюмени 12 июня: тепло и дожди

Днём возможны сильные порывы ветра
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 12 июня: тепло и дождиПогода в Тюмени 12 июня: тепло и дождиФото: Татьяна Коркина
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В среду 12 июня в Тюмени ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 4-8 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +24 градусов.

В Тобольске переменная облачность, дождь с грозой. Ветер юго-западный, западный 3-5 метров в секунду при грозе с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +21 градусов.

В Заводоуковске переменная облачность, дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22, +25 градусов.

В Ялуторовске переменная облачность, дождь. Ветер западный, северо-западный 3-7 метров в секунду, при порывах до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +24 градусов.

По народному календарю 12 июня Исаакий-змеевик или змеиный праздник. Крестьяне считали, что с этого дня будто бродят змеи по лесам, идут поездом на свои свадьбы и что каждому встречному готовы мстить без милосердия.

Если пауки усиленно работают в этот день — погода будет меняться. Также в этот день начинают садить бобы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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