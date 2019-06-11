2019-06-11T19:26:02+03:00
Экономика

Экспортно-ориентированные предприятия Тюменской области отправятся на ярмарку в Китай

Мероприятие пройдёт с 15 по 19 июня
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Представители экспортно-ориентированных предприятий Тюменской области могут принять участие в VI Российско-Китайском ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической ярмарке в Китае. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятия пройдут с 15 по 19 июня, а организует участие региональный Центр поддержки экспорта. В 2019 году ЭКСПО пройдёт под девизом «Китайско-российское региональное сотрудничество: возможности, потенциал и будущее», площадь выставки составит 86 тысяч квадратных метров. Кроме павильона китайско-российского сотрудничества, гости могут посетить павильон тяжелого машиностроения и электромеханических изделий, павильон культуры, а также павильон электронной торговли и авиакосмической сферы, которые демонстрируют достижения сотрудничества Китая и России в этих сферах. Также в рамках ЭКСПО ожидается специальная программа, состоящая из 33 форумов, панелей и круглых столов. Все мероприятия проводятся в рамках 70-летия основания дипломатических отношений между Китаем и Россией. Отметим, что Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка проводится уже 29 лет подряд. Мероприятие получило широкую известность в Китае и за рубежом и является ведущей ярмаркой в области торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что компания Weimagroup из Китая планирует разместить в Тюменской области производство бурильных труб.Представители экспортно-ориентированных предприятий Тюменской области могут принять участие в VI Российско-Китайском ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической ярмарке в Китае. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятия пройдут с 15 по 19 июня, а организует участие региональный Центр поддержки экспорта. В 2019 году ЭКСПО пройдёт под девизом «Китайско-российское региональное сотрудничество: возможности, потенциал и будущее», площадь выставки составит 86 тысяч квадратных метров. Кроме павильона китайско-российского сотрудничества, гости могут посетить павильон тяжелого машиностроения и электромеханических изделий, павильон культуры, а также павильон электронной торговли и авиакосмической сферы, которые демонстрируют достижения сотрудничества Китая и России в этих сферах. Также в рамках ЭКСПО ожидается специальная программа, состоящая из 33 форумов, панелей и круглых столов. Все мероприятия проводятся в рамках 70-летия основания дипломатических отношений между Китаем и Россией. Отметим, что Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка проводится уже 29 лет подряд. Мероприятие получило широкую известность в Китае и за рубежом и является ведущей ярмаркой в области торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что компания Weimagroup из Китая планирует разместить в Тюменской области производство бурильных труб.Фото: pixabay.com
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Представители экспортно-ориентированных предприятий Тюменской области могут принять участие в VI Российско-Китайском ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической ярмарке в Китае. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятия пройдут с 15 по 19 июня, а организует участие региональный Центр поддержки экспорта.

В 2019 году ЭКСПО пройдёт под девизом «Китайско-российское региональное сотрудничество: возможности, потенциал и будущее», площадь выставки составит 86 тысяч квадратных метров. Кроме павильона китайско-российского сотрудничества, гости могут посетить павильон тяжелого машиностроения и электромеханических изделий, павильон культуры, а также павильон электронной торговли и авиакосмической сферы, которые демонстрируют достижения сотрудничества Китая и России в этих сферах.

Также в рамках ЭКСПО ожидается специальная программа, состоящая из 33 форумов, панелей и круглых столов. Все мероприятия проводятся в рамках 70-летия основания дипломатических отношений между Китаем и Россией.

Отметим, что Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка проводится уже 29 лет подряд. Мероприятие получило широкую известность в Китае и за рубежом и является ведущей ярмаркой в области торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что компания Weimagroup из Китая планирует разместить в Тюменской области производство бурильных труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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