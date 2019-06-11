2019-06-11T18:36:06+03:00
Экономика

Казахстанские производители планируют производить школьную форму в Тюменской области

Сейчас компания ищет площадку для создания инвестпроекта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Казахстанские производители планируют производить школьную форму в Тюменской областиКазахстанские производители планируют производить школьную форму в Тюменской областиФото: pixabay.com
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Крупнейший производитель школьной формы в Северо-Казахстанской области, торгово-производственная компания «SensFashion» рассматривает Тюменскую область в качестве площадки для размещения производства.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, компания обеспечила школьной формой более 30-ти школ в Петропавловске и более 270 школ в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, что составляет более 50 тысяч учащихся. Компания давно работает на рынке Тюменской области и имеет несколько точек продаж. Качество одежды по достоинству оценили тюменские, ялуторовские и нижневартовские школьники.

Во время своего визита в Тюменскую область представители компании посетили индустриальные парки «Боровско» и «Богандинский», а также инвестиционные площадки в Ялуторовске. Производители провели переговоры с представителями Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и представителями администрации Ялуторовска.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала, что предприятие «Ландис» по производству мороженого в обозримом будущем планирует поставлять продукцию в Казахстан, Монголию и Китай. Кроме того, ещё семь предприятий Тюменской области, выпускающие пищевую и алкогольную продукцию, детские товары и медицинские изделия будут продавать свои товары в Казахстане через торговые сети «Светофор» «Астыкжан», «SP Trade», «ИстокФуд ТОРГ» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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