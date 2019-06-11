2019-06-11T18:20:07+03:00
Экономика

В Тюмени открывается «Школа социального предпринимательства»

Обучение стартует 15 июня
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени открывается «Школа социального предпринимательства»В Тюмени открывается «Школа социального предпринимательства»Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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«Инвестиционное агентство Тюменской области» открывает набор тюменскую школу социального предпринимательства. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, обучение стартует 15 июня в 10 часов по адресу: проезд Геологоразведчиков, 14а и, что главное, бесплатно!

В образовательном проекте «Школа социального предпринимательства» могут принять участие представители социально ориентированных некоммерческих организаций, субъекты малого и среднего предпринимательства, а также лица, которые только планируют предпринимательскую деятельность в социальной сфере.

Обучать «школьников» будут в формате тренинга-интенсива, который включает в себя такие образовательные модули, как понятие социального предпринимательства, поиск идей для социального бизнеса, маркетинговый, организационный, производственный, финансовый планы, юридические аспекты реализации социально-предпринимательского проекта, управление персоналом. На заключительном этапе обучения будет происходить защита разработанных бизнес-проектов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что более 500 социальных предпринимателей из Тюменской области, Югры, ЯНАО и Свердловской области приняли участие в первом в УФО слете социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2019». Мероприятие, приуроченное к 75-летию со дня образования Тюменской области, состоялось в Тюменском технопарке для обмена информацией, компетенциями и лучшими практиками в области социального предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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