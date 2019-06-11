Китайская компания планирует наладить в Тюменской области производство бурильных труб
Компания Weimagroup из Китая планирует разместить в Тюменской области производство бурильных труб. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в конце мая руководство компании побывали с визитом в нашем регионе, где их ждала насыщенная рабочая программа.
Представители компании осмотрели потенциальные инвестиционные площадки на территории индустриальных парков «Богандинский» и «ДСК-500», познакомились с инвестиционным потенциалом Тюменской области и действующими предприятиями «Боровского» индустриального парка. Кроме того, состоялся выезд на предприятия «Динаэнерджетикс Сибирь» и «Опытный завод «Электрон».
В рамках визита представители китайской компании провели переговоры в Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области» и АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области». До представителей компании доведена вся интересующая информация. По итогам визита с компанией достигнуты договорённости о дальнейшей проработке инвестиционного проекта, который может разместиться на площадке «Боровского» индустриального парка.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что руководство «Инвестиционного агентства Тюменской области» во время визита делегации Правительства Тюменской области в китайский Сиань на IV международный форум и выставку «Шелковый путь» провело ряд успешных переговоров с крупными китайскими компаниями. Инвесторы заинтересовались проектами в сфере нефтегазового машиностроения, приборостроения, АПК, деревопереработки.
ИСТОЧНИК KP.RU