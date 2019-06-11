Отмена национального роуминга - огромный шаг вперед, считает депутат Тюменской облдумы

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-11T16:31:26+03:00

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В июне 2019 года в силу вступил закон об отмене национального роуминга. Это означает, что теперь в поездках по стране, по мобильному телефону россияне уже не будем платить за входящие звонки. Цена на исходящие вызовы и сообщения, а также на мобильный интернет сохраняется в рамках того пакета услуг, который предоставляет мобильный оператор.

Раньше, когда жители Тюмени прилетали в столицу в командировку или в Сочи на отдых, услуги связи им предоставлялись за дополнительную плату сверх тарифа оператора. Национальный роуминг включается, когда у оператора нет своей сети в том регионе, где в данный момент находится абонент. В этом случае его телефон автоматически подключается к сети другой сотовой компании, с которой у его оператора заключено соглашение. Сейчас, эти опции действует на всех без исключения тарифных планах без дополнительной платы и не требует подключения каких-либо дополнительных сервисов.

- Отмена национального роуминга – огромный шаг вперед. Проблема назрела уже давно, поэтому ее решение только радует. Ведь многим жителям страны теперь не нужно ограничивать себя в общении с близкими во время поездок и путешествий. К тому же это дополнительный плюс – нет необходимости разбираться во всех тонкостях тарифных планов и подключать дополнительные при поездках по России. А сейчас, во время летних каникул, когда многие дети уехали отдыхать в лагеря, это особо актуально, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы.

Остро стояла проблема роуминга на полуострове Крым, и российских туристов больше обрадовала новость о том, что и на курортах Крыма отменен роуминг. При этом, при наличии проблем со связью в данном регионе, федеральная антимонопольная служба просить сообщить по телефону «горячей линии» 0-800-506-0001 (со стационарных телефонов) - многоканальный телефон, бесплатный. И по номеру 8-800-506-0001 (с мобильных телефонов) - многоканальный телефон бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU