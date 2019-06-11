2019-06-11T16:11:46+03:00
Общество

Александр Моор вручил награды выдающимся тюменцам в преддверии Дня России

Губернатор отметил заслуги заслуженных учителей, врачей, спортсменов, работников культуры
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Сегодня, в преддверии Дня России, 11 июня, губернатор Тюменской области вручил выдающимся землякам государственные и региональные награды. Глава региона отметил, что в зале правительства собрались настоящие профессионалы, люди слова и дела, заслужившие уважение коллег и общественное признание.

- Вы создаёте и приумножаете богатство нашей земли – в экономике, науке, медицине, в образовании, культуре и спорте. Все ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд очень важны. Сегодня наш регион уверенно движется вперед и в этом заслуга каждого, кто трудится на его благо, - подчеркнул Александр Моор.

В ходе торжественного приема глава региона наградил тюменцев, представляющих самые разные сферы деятельности: образование, здравоохранение, транспорт, строительство, сельское хозяйство, культуру и спорт. Так, указом президента РФ почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» присвоено Виктору Охрименко — генеральному директору акционерного общества «Тобольский городской молочный завод».

Также почетной грамотой президента РФ был награжден Владимир Семенов – врач по спортивной медицине «Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства». Он отмечен за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея).

Кроме того, четверо тюменцев были награждены знаком отличия Тюменской области «За достижения в труде». Еще 39 тюменцев получили из рук Александра Моора почетные грамоты и благодарности губернатора Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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