В Тюмени на парковке дворца культуры обнаружено тело мужчины

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-11T15:27:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тюмени обнаружили мужчину, не подающего признаков жизни, возле Дворца культуры и творчества «Нефтяник». По сообщениям очевидцев, тело прохожие обнаружили в припаркованном на территории автомобиле.

Информацию о страшной находке уже подтвердили в УМВД по городу Тюмени, добавив, что причины происшествия сейчас выясняет следственное управление СКР по Тюменской области.

- Вызов поступил в 16:28 на пульт дежурного отделения полиции №2. Прибывшее на место оперативники обнаружили труп мужчины, - пояснили в пресс-службе УМВД по городу Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что пока неизвестно, от чего именно скончался мужчина. Следователи устанавливают личность погибшего и все обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU