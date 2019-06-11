2019-06-11T14:45:42+03:00
Общество

Новую школу в микрорайоне Суходолье Тюмени сдадут уже в июле

В настоящее время строители благоустраивают прилегающую территорию
Марина Васильева
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Новая школа на Бориса Житкова в Тюмени строители сдадут в эксплуатацию уже в середине июля. В настоящее время там ведутся работы по благоустройству территории.

Общая площадь здания будущей школы составит более 20,5 тысяч квадратов. Она станет точной копией второго корпуса 49-й гимназии, который был открыт в прошлом году в Ямальском-2. Единственное отличие – цветовое решение.

По проекту учебное заведение поделено на три блока. В первом разместятся средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация. Всего в школе оборудовано 70 учебных кабинетов.

В настоящее время строители занимаются благоустройством - закатывают асфальт, укладывают рулонный газон, а также устанавливают малые архитектурные формы. На территории школы разместятся уличные тренажёры, игровые комплексы, лавочки и урны. Здесь уже высажены деревья и кустарники.

- Внутренние работы завершены полностью. Как и во всех образовательных учреждениях установлен турникет для входа по пропускам. Особое внимание уделено системам защиты от проникновения и дымоудаления, - отметили в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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