2019-06-11T14:24:33+03:00
Происшествия

Главарь ОПГ, ограбившей ювелирный магазин в Тюмени, пошел на дело из-за долгов

До совершения преступления он занимался бизнесом, который стал убыточным
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Стали известны новые подробности дела о разбое на тюменский ювелирный магазин. Напомним, нападение произошло в 2015 году. В настоящее время уголовное дело в отношении уроженца ХМАО-Югра 1976 года и его двух сообщников 1989 и 1993 годов рождения переданы в суд.

Согласно информации, собранной правоохранителями, в конце 2014 года или начале 2015 года уроженец ХМАО приехал жить в Тюмень. До переезда, в Ноябрьске, он вел предпринимательскую деятельность. Однако через какое-то время бизнес стал убыточным, появились долги в общей сложности около 20 млн. рублей.

- В июне 2015 года северянин решил организовать разбой на ювелирный магазин в Тюмени. К совершению преступления он привлек своего знакомого 1989 года рождений. Последний арендовал у него в Ноябрьске помещение под автомойку. Тот в свою очередь привлек работника автомойки 1993 года, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

20 июня 2015 года криминальная группировка совершила разбой на ювелирный магазин на улицы Малыгина в Тюмени. Из салона преступники вынесли ювелирные изделия, деньги, ноутбук и видеорегистратор общей стоимостью почти 6 млн. рублей. Затем злоумышленники покинули Тюмень.

Краденое продали скупщику в Екатеринбурге, где и решили продолжить разбои. В период с сентября 2015 года по апрель 2016 года преступники совершили нападения на ювелирный магазин, склад с компьютерной техникой, банкомат, а также ювелирный магазин в Перми. Общая сумма похищенного составила более 10 млн. рублей.

Бандитов удалось задержать в Екатеринбурге, где они попытались ограбить банкомат. В марте 2018 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил фигуранта дела 1976 года рождения к 14 годам, а его сообщника 1989 года рождения к 16 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с них в счет возмещения ущерба свыше 6,8 млн. рублей.

После вступления приговоров в законную силу производство по тюменскому разбою в феврале 2019 года было возобновлено. Трое фигурантов этапированы в Тюмень. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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