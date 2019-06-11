Два светофора почти на целый день погаснут в Тюмени 13 июня
13 июня в Тюмени временно будут отключены два светофора. Здесь пройду плановые работы на сетях электроснабжения.
Так, с 9 утра и до 19.00 будет отключен светофор на пересечении улицы Молодёжной и улицы Депутатской. Чуть дольше, до 23.00, но также с 9 часов утром не будет работать светофор на пересечении улиц Максима Горького и Советской и в районе ТРЦ «Гудвин».
- Убедительная просьба к пользователям автомобильных дорог, принять информацию к сведению и учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков, - отметили в МКУ «Тюменьгортранс».
В автотранспортном предприятии добавили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU