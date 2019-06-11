2019-06-11T13:27:28+03:00
Общество

Два светофора почти на целый день погаснут в Тюмени 13 июня

Отключения продлятся с утра и до позднего вечера
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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13 июня в Тюмени временно будут отключены два светофора. Здесь пройду плановые работы на сетях электроснабжения.

Так, с 9 утра и до 19.00 будет отключен светофор на пересечении улицы Молодёжной и улицы Депутатской. Чуть дольше, до 23.00, но также с 9 часов утром не будет работать светофор на пересечении улиц Максима Горького и Советской и в районе ТРЦ «Гудвин».

- Убедительная просьба к пользователям автомобильных дорог, принять информацию к сведению и учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков, - отметили в МКУ «Тюменьгортранс».

В автотранспортном предприятии добавили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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