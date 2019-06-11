Три года получил 21-летний ямалец, пойманный со «спайсом» в аэропорту Тюмени

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-11T13:08:36+03:00

В пачке из-под сигарет молодой человек вез почти 4 грамма вещества

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Калининский районный суд города Тюмени признал виновным 21-летнего жителя Салехарда в хранении наркотических средств. Обвиняемого задержали в аэропорту «Рощино» в феврале 2019 года.

Сотрудники полиции заметили мужчину, который по внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Его доставили в дежурную часть транспортной полиции. При проведении личного досмотра полицейские обнаружили в пачке из-под сигарет два свертка с веществом зеленого цвета.

- Вещество было изъято и направлено на экспертизу. Она показала, что вещество является наркотическим средством «спайс», весом 3,48 грамма, что является крупным размером, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Также правоохранители выяснили, что мужчина прилетал в Тюмень из Салехарда к родственникам в гости. Наркотик он приобрел пред отлетом домой через тайник-закладку. В ходе расследования вина мужчины была полностью доказана. Суд назначил молодому человек наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU