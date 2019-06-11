Три года получил 21-летний ямалец, пойманный со «спайсом» в аэропорту Тюмени
Калининский районный суд города Тюмени признал виновным 21-летнего жителя Салехарда в хранении наркотических средств. Обвиняемого задержали в аэропорту «Рощино» в феврале 2019 года.
Сотрудники полиции заметили мужчину, который по внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Его доставили в дежурную часть транспортной полиции. При проведении личного досмотра полицейские обнаружили в пачке из-под сигарет два свертка с веществом зеленого цвета.
- Вещество было изъято и направлено на экспертизу. Она показала, что вещество является наркотическим средством «спайс», весом 3,48 грамма, что является крупным размером, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.
Также правоохранители выяснили, что мужчина прилетал в Тюмень из Салехарда к родственникам в гости. Наркотик он приобрел пред отлетом домой через тайник-закладку. В ходе расследования вина мужчины была полностью доказана. Суд назначил молодому человек наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU