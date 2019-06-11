2019-06-11T12:39:31+03:00
Общество

Упоровские школьники узнали, как с помощью конструкторов «прокачать» свои профнавыки

Подростки первой смены лагерей дневного пребывания посетили игротеку «Конструктория PRO»
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Фото предоставлено организаторами проекта «Конструктория PRO»Фото предоставлено организаторами проекта «Конструктория PRO»
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Сегодня, 11 июня подростки первой смены Летних школьных лагерей в Упоровском районе посетили профориентационную игротеку «Конструктория PRO». Школьники не только смогли поиграть с десятью самыми полезными для детского развития конструкторами, но и узнали, какие профессиональные навыки можно «прокачать» с их помощью.

- В жизни мы не так часто делаем выбор, который определяет нашу судьбу. Но выбор профессии, я считаю, как раз из таких. К нему необходимо подходить максимально обдуманно, - рассказывает автор профориентационной программы, депутат Тюменской областной Думы, Елена Кашкарова, - а в рамках «Конструктории PRO» дети могут подумать о будущей профессии в игровой форме. А ведь именно такой формат лучше всего запоминается!

Всего благодаря конструкторам и подаренным в библиотеку Упоровского района книгам подростки могут развить 50 основных навыков, которые необходимы в любой современной профессии.

Следующая профориентационная игротека пройдет уже осенью в Ялуторовске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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