Автоледи, не заметившая на «зебре» 79-летнего тюменца, осуждена

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-11T12:00:43+03:00

Женщине предстоит один раз являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. Фото pixabay.com

Ближайшие 10 месяцев ей нельзя менять место жительства и покидать город

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Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она признана виновной в нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Согласно материалам уголовного дела, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 марта. Днем тюменка двигалась на автомобиле «Honda Civic». На нерегулируемом перекрестке в районе пересечения улиц Механической – улицы М.Горького, поворачивая налево, не заметила 79-летнего пешехода и сбила его.

- Пострадавшему диагностировали переломы костей таза, что является тяжким вредом здоровья. Автомобилистка свою вину в ДТП признала, - отметили в прокуратуре Тюменской области.

Суд назначил автоледи 10 месяцев ограничения свободы. За это время ей нельзя менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, выезжать за пределы Тюмени. Суд также взыскал с автоледи в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU