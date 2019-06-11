2019-06-11T12:00:43+03:00
Происшествия

Автоледи, не заметившая на «зебре» 79-летнего тюменца, осуждена

Ближайшие 10 месяцев ей нельзя менять место жительства и покидать город
Марина Васильева
Поделиться:
Женщине предстоит один раз являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. Фото pixabay.comЖенщине предстоит один раз являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. Фото pixabay.com
Изменить размер текста:

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она признана виновной в нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Согласно материалам уголовного дела, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 марта. Днем тюменка двигалась на автомобиле «Honda Civic». На нерегулируемом перекрестке в районе пересечения улиц Механической – улицы М.Горького, поворачивая налево, не заметила 79-летнего пешехода и сбила его.

- Пострадавшему диагностировали переломы костей таза, что является тяжким вредом здоровья. Автомобилистка свою вину в ДТП признала, - отметили в прокуратуре Тюменской области.

Суд назначил автоледи 10 месяцев ограничения свободы. За это время ей нельзя менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, выезжать за пределы Тюмени. Суд также взыскал с автоледи в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два светофора почти на целый день погаснут в Тюмени 13 июня
Три года получил 21-летний ямалец, пойманный со «спайсом» в аэропорту Тюмени
Упоровские школьники узнали, как с помощью конструкторов «прокачать» свои профнавыки
Тюмень примет «Большой фестиваль футбола»
Полсотни плиток шоколада могут стоить тюменцу двух лет лишения свободы
Какие улицы перекроют в Тюмени 12 июня 2019 года
Владельцев питбайков приглашают к участию в мотогонках Тюмени
Тюменский врач стал победителем всероссийского конкурса молодых специалистов
Воры-гастролеры с помощью собственного изобретения крали одежду в тюменских торговых центрах
YADRO создаст инфраструктурные продукты для МегаФона на базе технологий Intel
Тюменцы могут задать вопросы по организации детского отдыха специалистам Роспотребнадзора
Тюменские родители могут получить свидетельство о рождении ребенка в перинатальном центре
Тюменцы поставят рекорд по одновременной игре в шахматы
Еще три новые автобусные остановки появились в Тюмени
В Тюменской области клещевым энцефалитом заболели уже пять человек
Погода в Тюмени 11 июня: утренняя жара сменится грозой
В Тюменском районе любители винишка вынесли алкоголь из магазина почти на три тысячи рублей
В Тюмени состоялся I Летний Кубок #MassOnClub
Жители Тюменского микрорайона остались без света из-за аварии на электросетях
Тюменский кадастровый инженер заплатит штраф за враньё с техническим планом здания
В детском центре «Верхний Бор» с размахом отметили Международный день защиты детей
12 июня тюменские поликлиники будут работать по особому графику
Тюменские ребятишки отпраздновали Международный день защиты детей в Москве
В преддверии Дня России 14-летние тюменцы получат свой главный документ
Банкоматы Сбербанка в Тюменской области переводят на бесконтактное обслуживание
В Тобольске средь бела дня ограбили мужчину, который сделал замечание пьяному водителю
Тюменец, у которого нашли сто пакетиков «соли» для сбыта, отсидит в тюрьме семь лет