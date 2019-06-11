2019-06-11T11:37:15+03:00
Спорт

Тюмень примет «Большой фестиваль футбола»

Накануне тренеры «Зенита» проведут мастер-класс для юных футболистов
Марина Васильева
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Гостей встретит маскот футбольного клуба «Зенит» - Лева. Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации городаГостей встретит маскот футбольного клуба «Зенит» - Лева. Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации города
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15 июня на площади 400-летия Тюмени пройдет «Большого фестиваля футбола». Он начнется в 10 часов. Гостей и зрителей встретит маскот футбольного клуба «Зенит» - Лева.

Главным результатом Фестиваля станет отбор юных тюменских футболистов от 8 до 12 лет для участия в тренировочных сборах. Они пройдут в период с 29 июля по 11 августа 2019 года в Санкт-Петербурге на базе Академии сине-бело-голубых.

Для ребят-победителей будут организованы перелет и проживание, а главное — насыщенная спортивная, образовательная и культурная программа, отмечают организаторы. Сувениры будут рызыгрываться и на самом фестивале среди активных участников. Главный приз - поездка на футбольные выходные в Санкт-Петербург с посещением домашнего матча на «Газпром Арене» в сезоне 2019-2020.

Кроме того, впервые в истории фестиваля «Зенит» представит кубок чемпионов России, перешедший клубу на вечное хранение. Гости смогут сфотографироваться в фотозоне с кубком и посетить выставку, посвященную всем шести чемпионствам «Зенита».

Напомним, что «Большой фестиваль футбола» проходит в 7 городах России. Старт фестивалю был дан 1 июня во Владивостоке, 8 июня фестиваль прошел в Омске. Из Тюмени футбольная волна отправится в Челябинск, где мероприятие пройдет 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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