Полсотни плиток шоколада могут стоить тюменцу двух лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-11T11:08:49+03:00

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Сообщение о необычной краже поступил накануне в отдел полиции. Руководитель торгового центра рассказал, что неизвестный похитил шоколад и женские колготки, а затем скрылся.

На указанный адрес в незамедлительном порядке выехали стражи правопорядка. Они запросили и внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего составили ориентировку. Подозреваемого оказалось задержать по горячим следам. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель.

- Мужчина, воспользовавшись невнимательностью персонала гипермаркета, похитил женские колготки, а также 56 плиток шоколада. Похищенное имущество злоумышленник положил в пакет, после чего скрылся с места преступления, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тюмени.

Полицейские изъяли похищенное, оценив сумму ущерба в 3500 рублей. За совершенную кражу обвиняемому грозит лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU