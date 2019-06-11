2019-06-11T12:27:51+03:00
Спорт

Какие улицы перекроют в Тюмени 12 июня 2019 года

Из-за велопарада центр закроют для транспорта, но ненадолго
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Уже завтра, 12 июня, Тюмень отметит День России. В областном центре по этому случаю традиционно пройдут велофестиваль и велопарад.

На время движения колонны велосипедистов, участвующих в велопараде, будет приостановлено движение транспорта сразу по нескольким центральным улицам. Ограничение проезда ориентировочно начнется с 11.15. Сам велопарад стартует с Центральной площади в 11.30.

Движение, в частности, будет приостановлено на участке улицы Республики от улицы Профсоюзной до улицы Перекопской и на участке улицы Ленина от улицы Перекопской до улицы Орджоникидзе.

Схема маршрута движения велопарада. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

Схема маршрута движения велопарада. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

- По мере продвижения велосипедистов по улицам Республики – Перекопской – Ленина – Орджоникидзе – Республики движение будет поэтапно возобновляться, - отметили в администрации города.

Также с 9.00 до 15.00 движение транспорта временно ограничат отрезке улиц 8 Марта от улицы Республики до улицы Хохрякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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