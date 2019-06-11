2019-06-11T10:33:20+03:00
Спорт

Владельцев питбайков приглашают к участию в мотогонках Тюмени

В областном центре пройдет первенство города по мотоциклетному спорту
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике администрации города ТюмениФото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени
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Тюмень примет первый этап Открытого летнего чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту в дисциплинах суперкросс. Соревнования пройдут 15 июня на мототреке ДЮСШ «Старт XXI век».

В заездах примут участие спортсмены в классах 65, 85, 125 см 3, а также предусмотрен отдельный зачет для девушек. Ожидается, что в областной центр прибудут гонщики из Тюмени, Ялуторовска, Шадринска, а также Омской и Свердловской областей. К соревнованиям допускаются участники в возрасте от 7 до 45 лет. Победители получат дипломы, а команды - памятные кубки.

Кроме того, в мотоциклетных гонках впервые сможет принять участие любой желающий, не являющийся воспитанником какого-то определенного клуба. Такое новшество предложили организаторы соревнований - ДЮСШ «Старт XXI век».

Для этого нужно иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, полис страховой компании от несчастного случая, спортивную экипировку. У гонщика также должен быть свой питбайк, который можно купить в магазине мототехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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