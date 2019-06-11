Тюменский врач стал победителем всероссийского конкурса молодых специалистов

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-11T09:55:58+03:00

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В Омске завершилась I всероссийская олимпиада профессионального мастерства по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии среди клинических ординаторов и молодых специалистов. В число победителей вошел врач ОКБ №2 Денис Ермаков.

Участие в конкурсе принимали десятки врачей из восьми регионов страны. Тюменскую область представил челюстно-лицевой хирург ГБУЗ ТО «ОКБ №2» Денис Ермаков. Около года он трудится в приёмном отделении взрослого стационара больницы, но успел зарекомендовать себя внимательным доктором и грамотным клиницистом.

- Молодого специалиста отличается способность в доли секунды проанализировать ситуацию и принять правильное решение. Так, благодаря профессионализму Дениса Ермакова осталась жива и здорова 62-летняя Танзиля, лицо которой почти насквозь проткнул сук засохшей осины, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

Олимпиада состояла из нескольких этапов. В рамках проверки теоретических знаний участникам на основе жалоб и результатов анализов условных пациентов предстояло выставить диагноз и определиться с лечением. Для Дениса Ермакова таким больным стала пожилая женщина с острой болью в щеке и зубе. Тюменский врач диагностировал у пациентки «абсцесс щеки» и скорректировал лечение с учётом наличия у неё сахарного диабета, за что получил высший балл.

В рамках практической части конкурса оценивалась техника установки имплантата на модели челюсти и шинирования нижней челюсти при переломе. Особое внимание уделялось правильности выбора методики проведения операции, аккуратности ее выполнения, качеству и скорости работы. Мастерство Дениса Ермакова также было отмечено высоким баллом.

- В этом большая заслуга моих наставников - Ольги Сергеевны Дёминой, Рустама Сафаровича Бобоева и Григория Николаевича Евтуха. Есть такие знания, которые невозможно получить в вузе – они передаются только от практикующих врачей, - рассказал челюстно-лицевой хирург Денис Ермаков.

ИСТОЧНИК KP.RU