Воры-гастролеры с помощью собственного изобретения крали одежду в тюменских торговых центрах

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-11T09:16:54+03:00

Задумка воровского квартета дала сбой и теперь им предстоит несколько лет провести в тюрьме

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Приговор четверке воров-гастролеров из Свердловской области на днях вынес Ленинский районный суд. Квартет обвиняется в серии краж одежды из тюменских торговых центров.

Как сообщили в пресс-службе суда, в мае прошлого года ранее судимый свердловчанин сколотил со своими знакомыми преступную группу. Сплоченная воровская бригада изобрела блокировщик антикражной магнитной защиты. Чтобы спокойно выносить вещи из магазинов, им всего-то потребовались скотч и металлическая фольга, послужившие вкладышем в полиэтиленовый пакет.

Но однажды система дала сбой и сработала сигнализация. Вещей в пакете, который один из воришек бросил и сбежал, оказалось на сумму почти в 20 тысяч рублей. Как потом выяснилось, преступники побывали и в ТЦ «Рентал», где похитили из бутика три пары обуви общей стоимостью 8 тысяч 895 рублей, и в ТРЦ «Солнечный», где обокрали магазин импортной спортивной одежды, а также в ТЦ «Колумб», где наведались в магазин «Остин».

Кроме того, двое из обвиняемых еще в марте 2018 года совершили две кражи обуви в одном и том же тюменском магазине. А один из воров в апреле 2017 года пытался украсть джинсы и пять ветровок в тюменском магазине. Всего на счету криминального квартета семь краж.

За преступления суд назначил организатору преступной группы 5 лет лишения свободы, двум соучастникам – по 4 года и еще одному – 3 года 10 месяцев. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, однако приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU