Тюменцы могут задать вопросы по организации детского отдыха специалистам Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 08:12 2019-06-11T08:15:46+03:00

Горячая линия продолжит свою работу до 19 июня

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В Тюменской области заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха. Со вчерашнего дня на обращения жителей региона отвечают специалисты Роспотребнадзора.

- Контроль за обеспечением безопасных условий отдыха, оздоровления, воспитания, развития детей и подростков является одним из приоритетных направлений работы ведомства, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

До 19 июня жители области могут обратиться со своими вопросами и получить консультации специалистов ведомства по номерам телефонов: 8 963-068-79-21, (3452) 20-24-03. Часы работы «горячей линии» управления: Понедельник - Четверг: 9.00 - 18.00; Пятница: 9.00 - 16.45; Перерыв: 13.00 – 13.45.

Для жителей муниципальных районов области будут работать «горячие линии» в территориальных отделах управлениях. Часы работы горячих линий в территориальных отделах: Понедельник - Четверг: 8.00 - 17.00; Пятница: 8.00 - 15.45; Перерыв: 12.00 – 12.45.

ИСТОЧНИК KP.RU