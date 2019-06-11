Тюменские родители могут получить свидетельство о рождении ребенка в перинатальном центре

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-11T07:58:20+03:00

С момента запуска проекта - 10 июня документы на детей получили уже 15 родителей

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Накануне, 10 июня в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» стартовал важный социальный проект - государственная регистрация рождения. К концу дня свидетельства на детей получили 15 родителей.

Так, государственная регистрация рождения одного малыша была произведена одновременно с установлением отцовства и заключением брака родителей. Благодаря запуску проекта, у родителей ребенка появилась возможность получить в родильном доме свидетельство о рождении, а также справки о рождении для назначения пособия в день выписки.

- Для того, чтобы получить свидетельство о рождении в родильном доме, заявителю необходимо предоставить уполномоченному работнику органа ЗАГС медицинское свидетельство о рождении, оригинал паспорта, для супругов — свидетельство о заключении брака, - отметили в комитете ЗАГС административного департамента администрации города Тюмени.

Кроме государственной регистрации рождения в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» также возможно произвести государственную регистрацию установления отцовства, заключения брака, если родители ребенка не состоят в зарегистрированном браке.

ИСТОЧНИК KP.RU