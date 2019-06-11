2019-06-11T07:58:20+03:00
Общество

Тюменские родители могут получить свидетельство о рождении ребенка в перинатальном центре

С момента запуска проекта - 10 июня документы на детей получили уже 15 родителей
Поделиться:
Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
Изменить размер текста:

Накануне, 10 июня в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» стартовал важный социальный проект - государственная регистрация рождения. К концу дня свидетельства на детей получили 15 родителей.

Так, государственная регистрация рождения одного малыша была произведена одновременно с установлением отцовства и заключением брака родителей. Благодаря запуску проекта, у родителей ребенка появилась возможность получить в родильном доме свидетельство о рождении, а также справки о рождении для назначения пособия в день выписки.

- Для того, чтобы получить свидетельство о рождении в родильном доме, заявителю необходимо предоставить уполномоченному работнику органа ЗАГС медицинское свидетельство о рождении, оригинал паспорта, для супругов — свидетельство о заключении брака, - отметили в комитете ЗАГС административного департамента администрации города Тюмени.

Кроме государственной регистрации рождения в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» также возможно произвести государственную регистрацию установления отцовства, заключения брака, если родители ребенка не состоят в зарегистрированном браке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воры-гастролеры с помощью собственного изобретения крали одежду в тюменских торговых центрах
YADRO создаст инфраструктурные продукты для МегаФона на базе технологий Intel
Тюменцы могут задать вопросы по организации детского отдыха специалистам Роспотребнадзора
Тюменцы поставят рекорд по одновременной игре в шахматы
Еще три новые автобусные остановки появились в Тюмени
В Тюменской области клещевым энцефалитом заболели уже пять человек
Погода в Тюмени 11 июня: утренняя жара сменится грозой
В Тюменском районе любители винишка вынесли алкоголь из магазина почти на три тысячи рублей
В Тюмени состоялся I Летний Кубок #MassOnClub
Жители Тюменского микрорайона остались без света из-за аварии на электросетях
Тюменский кадастровый инженер заплатит штраф за враньё с техническим планом здания
В детском центре «Верхний Бор» с размахом отметили Международный день защиты детей
12 июня тюменские поликлиники будут работать по особому графику
Тюменские ребятишки отпраздновали Международный день защиты детей в Москве
В преддверии Дня России 14-летние тюменцы получат свой главный документ
Банкоматы Сбербанка в Тюменской области переводят на бесконтактное обслуживание
В Тобольске средь бела дня ограбили мужчину, который сделал замечание пьяному водителю
Тюменец, у которого нашли сто пакетиков «соли» для сбыта, отсидит в тюрьме семь лет