Тюменцы поставят рекорд по одновременной игре в шахматы

СЕГОДНЯ 06:54 2019-06-11T06:54:50+03:00

В турнире, посвященном Дню России, примут участие 400 человек

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Сегодня, 11 июня, состоится шахматный турнир «ТВВИКУ-ТЮМЕНЬ», посвященный Дню России. Массовая матчевая встреча станет репетицией установления рекорда России.

На территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова встретятся 400 шахматистов. Они проведут сеанс одновременной игры на двухстах черно-белых досках, отметили в пресс-службе администрации города.

В числе участников турнира 200 курсантов ТВВИКУ, представляющих 30 иностранных государств и около 50 регионов России, а также воспитанники детско-юношеских центров «Фортуна», «Грант», Бригантина», «Контакт», спортивных школ №№ 3 и 4, детского шахматного клуба «Е4-Е5».

В состязаниях также примут участие представители городского шахматного клуба, областной спортивной школы по шахматам А.Е. Карпова, Всероссийского общество инвалидов, Общероссийской спортивной федерации спорта глухих и члены городской шахматной федерации.

Партию на двадцати досках сыграют и ведущие тюменские шахматисты – мастер ФИДЕ Даниил Юффа и международный гроссмейстер Евгений Прокопчук.

Торжественное открытие турнира начнется в 15.30 и завершится в 16.45 церемонией награждения участников встречи дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU