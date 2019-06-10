2019-06-10T15:49:36+03:00
Происшествия

В Тюменском районе любители винишка вынесли алкоголь из магазина почти на три тысячи рублей

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе любители винишка вынесли алкоголь из магазина почти на три тысячи рублейВ Тюменском районе любители винишка вынесли алкоголь из магазина почти на три тысячи рублейФото: pixabay.com
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины и 34-летней женщины, которые подозреваются в грабеже. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию поступил звонок из посёлка Винзили. По словам сотрудников местного супермаркета, из их магазина похитили алкогольную продукцию.

После проведения всех необходимых мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, которыми оказались безработные жители Тюменского района. Парочка вынесла из магазина алкоголь на сумму более 2,7 тысяч рублей – два энергетика и три бутылки вина. Они спрятали алкоголь в сумку и направились мимо кассы к выходу, однако охранник всё это заметил. Несмотря на это, паре удалось сбежать из магазина на такси.

Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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