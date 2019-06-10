В Тюмени состоялся I Летний Кубок #MassOnClub

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-10T15:39:48+03:00

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В Тюмени состоялся благотворительный интеллектуальный турнир формата «Что? Где? Когда?» - I Летний Кубок #MassOnClub. За кубок поборолись 12 команд из тюменских врачей, политиков, юристов и предпринимателей. Все средства, полученные от продажи билетов на игру, а это 131 000 рублей, переданы в Тюменское отопление «Российского детского фонда». Во время турнира также прошел благотворительный аукцион, собравший 73 000 рублей, которые переданы в фонд помощи погорельцам из деревни Быково Ишимского района.

Один из участников аукциона, учредитель, генеральный директор медицинского центра «Здоровье», Виктор Романенко, приобрел на аукционе чашу «Наша Арктика» Тюменского художника Станислава Симонова:

- Наша семья участвует практически во всех акция тюменского отделения фонда. Мы на постоянной осонве берем на исполнения «Письма желаний» деток Тюменского района, выкупаем картины на аукционах, несколько из них, кстати, весят в нашем центре. Игра клуба #MassOnClub не стала исключением. До Летнего Кубка, к сожалению, не удавалось посетить мероприятие, из-за отсутсвия в городе, в этот раз – повезло. Приятно, когда можешь не только поразмять мозги, но и помочь нуждающимся. Считаю, что о таких проектах нужно чаще говорить, и тогда у большего количества людей появится возможность помочь, - уверен Виктор.

Мероприятие началось со встречи гостей под аккомпанемент юных скрипачек, которым «Российский Детский фонд» помогал развивать их музыкальные таланты (одна из девушек уже поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных) и летнего фуршета от соорганизатора #MassOnClub - бизнес-отеля «Евразия».

К летнему состязанию вопросы готовила команда руководителя проекта «Интеллектуальное движение Тюменской области» Олега Войкина и уполномоченный подправки детей Андрей Степанов. А главным судьей турнира стал Михаил Скипский, двукратный обладатель «Хрустальной совы» телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?».

За всю игру участники ответили на 18 вопросов. Из них ни одна команда не смогла ответить только на три.

- Самым сложным был вопрос от Романа Дегтярёва, двукратного абсолютного чемпиона Тюменской области по интеллектуальным играм среди подростков, призёра олимпиады по физике, - рассказывает организатор кубка, директор Коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина, - звучит он так: «Мало кто знает, но ОН передаёт информацию другим при помощи инфразвука. ЕГО набивают на пальцы рук люди из определённых кругов. Назовите ЕГО. А ответ был - слон.»

Победителями турнира снова стала команда издательского дома «Мегаполис», которая уже выигрывала Зимний кубок «масонов». Второе место заняла сборная команда строителей, а «бронза» ушла команде Центра лечения аллергии и астмы «Парацельс».

Следующий большой кубок пройдет 3 декабря. Также каждый месяц организаторы проводят интеллектуальные игры, в которых принимают участие три команды, участники которых зачастую даже не знакомы друг с другом.

ИСТОЧНИК KP.RU