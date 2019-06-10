Жители Тюменского микрорайона остались без света из-за аварии на электросетях
В Тюмени без света оказались жители Восточного округа Тюмени, а точнее Тюменских микрорайонов. Как сообщили «Комсомольской правде – Тюмень» в СУЭНКО, произошло это из-за повреждения на линии электроснабжения.
Отключение было автоматическим и в некоторых домах продолжают работать лифты, так как питание к ним поступает от другой станции. Причина поломки в настоящее время выясняется. Восстановительные работы проводит компания СУЭНКО. Пока на устранение неполадок бригаде выделено полтора-два часа.
КУДА ЗВОНИТЬ
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (3452) 41-44-30, 53-60-00, 8-800-700-86-72 и на официальном сайте СУЭНКО.
ИСТОЧНИК KP.RU