Тюменский кадастровый инженер заплатит штраф за враньё с техническим планом здания

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-10T15:22:20+03:00

Собственно, никакого здания там не было и в помине

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Прокуратура Калининского округа города Тюмени провела проверку по информации Управления Росреестра по Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в феврале 2019 в Управление Росреестра обратился тюменец с заявлением о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав в отношении здания площадью 680,3 кв.м.

Мужчина представил его технический план, в котором содержались характеристики объекта и его описание на земельном участке. Во время проверки выяснилось, что никакого здания на земельном участке нет, после чего тюменец забрал документы из Росреестра.

В отношении кадастрового инженера, который составил недостоверный техплан, Калининская прокуратура возбудила административное дело по статье «Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в технический план». Теперь ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU