Погода в Тюмени 11 июня: утренняя жара сменится грозой

СЕГОДНЯ 05:00 2019-06-11T06:39:33+03:00

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Сегодня, 11 июня, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди. Днем в северных районах возможны сильные дожди, грозы.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют западный ветер 6-11 м/с. При грозе порывы могут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11,+16 градусов, днем +24,+29 градусов.

В Тюмени утром ожидается +18,+24 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до +27 градусов. К вечеру температура воздуха составит +19,+24 градусов. Возможен небольшой дождь. Ближайшие сутки ожидается западный ветер 3,5-4 м/с.

В народном календаре 11 июня почитается память священномученицы Феодосии, девы Тирской. В народе святую называли Колосяница и Гречишница, поскольку в это время начинает колоситься хлеб и сеют гречку.

В прежние времена в этот день наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы - к хорошей погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU