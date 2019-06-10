В детском центре «Верхний Бор» с размахом отметили Международный день защиты детей

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-10T15:08:33+03:00

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В уютном актовом зале Детского лечебно-реабилитационного центра «Верхний Бор» собралось все детское население учреждения. Нарядно одетые, они с шумом заняли свои привычные места, желающих пропустить такое событие не нашлось. Ещё бы, ведь их пригласили на самый главный праздник, с которого начинается лето, отдых, беззаботная и полная разнообразных приключений жизнь, на самый главный праздник лета - Международный День защиты детей.

В празднике приняли участие гости: Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области А.Э.Степанов, сотрудники ООО «РН – Уватнефтегаз» и регионального отделения Детского фонда, представители СМИ.

Приветственные обращения гостей были теплыми, а концертная программа – яркой, веселой, увлекательной. Как и полагается, на празднике были игры, кричалки, танцы, а ещё весь зал подхватил песню-повторялку, которая объединяет людей разного возраста, и уже более 50 лет остается популярной, призывает совершать чудеса,- «Землю обмотали тоненькие нити». Действительно, после её исполнения в зале начали происходить чудеса: то стол сам поднимается и движется по залу, то платочек фокусника исчезает или меняет цвет. Самые маленькие, что называется, с открытыми ртами наблюдали за всем происходившим, ребята постарше пытались повторить или объяснить увиденное.

После фокусов детям было предложено Шоу мыльных пузырей. Это было незабываемое зрелище. Состояние детей, в которое погрузила их автор и исполнитель шоу, читалось на лицах, передавалось через вздохи, аплодисменты, нежелание отпускать её со сцены.

По словам работников лечебно-реабилитационного центра «Верхний Бор», обсуждение увиденного продолжалось ещё несколько дней, а это значит, что праздник удался, что еще более сотни детей получили положительные эмоции.

ИСТОЧНИК KP.RU