2019-06-10T15:02:35+03:00
Здоровье

12 июня тюменские поликлиники будут работать по особому графику

Рассказываем, когда можно будет посетить врача
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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12 июня тюменские поликлиники будут работать по особому графику12 июня тюменские поликлиники будут работать по особому графикуФото: Татьяна Коркина
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Приём пациентов в тюменских поликлиниках в День России, 12 июня, будет осуществляться по графику выходного дня. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, дежурные врачи будут принимать с 9 до 12 часов, также будет организована работа перевязочного и процедурного кабинетов.

По утверждённому графику – с 8 до 20 часов – будут работать отделения неотложной помощи. Подробности можно уточнить в поликлинике по месту жительства.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, по какому графику будет ходить пассажирский транспорт и как будет работать 12 июня «Почта России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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