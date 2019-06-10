12 июня тюменские поликлиники будут работать по особому графику
Приём пациентов в тюменских поликлиниках в День России, 12 июня, будет осуществляться по графику выходного дня. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, дежурные врачи будут принимать с 9 до 12 часов, также будет организована работа перевязочного и процедурного кабинетов.
По утверждённому графику – с 8 до 20 часов – будут работать отделения неотложной помощи. Подробности можно уточнить в поликлинике по месту жительства.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, по какому графику будет ходить пассажирский транспорт и как будет работать 12 июня «Почта России».
ИСТОЧНИК KP.RU