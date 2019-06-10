Тюменские ребятишки отпраздновали Международный день защиты детей в Москве

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-10T14:54:14+03:00

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"Так вот ты какая, Москва!": без преувеличения, можно сказать, что этот слоган ежедневно сопровождал детей из тюменской делегации, приглашенной Председателем ООБФ «Российский детский фонд» Альбертом Лихановым на празднование Международного Дня защиты детей в Москву.

Традиционно участие в этом празднике рассматривалось в Тюменском региональном отделении Фонда как поощрение детей из многодетных и приемных семей за особые достижения в учебе, за победы на интеллектуальных конкурсах и спортивных соревнованиях, за участие в волонтерской деятельности. Надо сказать, что портфолио детей, представлявших область на этом празднике, внушительное.

С волнением родители отпускали детей в эту поездку. Да и как не волноваться, ведь их чада впервые несколько дней проведут без родительского контроля, никто из них раньше не был в Москве, 14 из 16 членов делегации не летали самолетами. Но волнения были напрасны. Праздник в Москве был организован самом высшем уровне. Все дни пребывания в столице принесли детям столько эмоций, что воспоминаний хватит не на один месяц.

Великолепная культурно-просветительская программа не оставляла места для тоски по дому и родным. Каждый день расписан по минутам.

Тюменцы стали участниками интерактивного спектакля в Большом театре России, совершили экскурсии в Кремль и по историческому центру Москвы, в Московский планетарий и Музей Космонавтики, в парк «Царицыно». А ещё была прогулка на теплоходе по Москва – реке…И во всех этих знаковых для россиян местах – фото на память…К сожалению, праздник завершен, но он был и остался в памяти как яркий, необычный, самый-самый-самый!

Когда дети вернулись в Тюмень, на вопрос: «Что больше всего понравилось?» - они ответили почти хором: «Все!» А дальше пошли высказывания наперебой: "Не хотелось уезжать…", "Ещё хотя бы недельку пожить в Москве…Было клево!", "Появились новые друзья…", "А я на Красной площади разговаривала с китайцами на английском языке, было здорово, мы поняли друг друга…", "Она такая красивая!...Обязательно буду учиться в Москве".

Напомним, Российский детский фонд ежегодно приглашает до 10 тысяч детей на праздник Международного Дня защиты детей. В этом году среди 16 делегаций, для которых предусмотрено многодневное пребывание в Москве (Азербайджан, Абхазия, Казахстан, Кыргызстан, Якутия, Белоруссия, Алтай, Севастополь, Крым и др), делегация из Тюменской области была одна из самых многочисленных.

Затраты по оплате проезда детей, пошиву униформы взял на себя департамент социального развития Тюменской области, содержание детей в Москве, культурную программу на безвозмездной основе обеспечил Российский детский фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU