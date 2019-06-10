В преддверии Дня России 14-летние тюменцы получат свой главный документ

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-10T14:48:31+03:00

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В Малом зале заседаний тюменской администрации завтра, 11 июня в 15 часов, состоится торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации. Как сообщили в городском департаменте по спорту и молодёжной политики, главный документ 14-летним тюменцам вручат представители администрации города Тюмени, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийский игр, Чемпион Европы Владимир Чебоксаров и певец Сергей Дьяконов-Дьяченков.

Участниками гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!» станут отличники учёбы, спортсмены, лидеры общественных движений и творческие личности, которые принимают активное участие в жизни Тюмени и Тюменской области.

Акция стала уже традиционной и проводится более 10 лет. Каждый год около 50 ребят удостаиваются чести получить паспорт из рук представителей администрации и выдающихся деятелей города.

ИСТОЧНИК KP.RU