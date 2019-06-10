Банкоматы Сбербанка в Тюменской области переводят на бесконтактное обслуживание

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-10T14:32:20+03:00

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Порядка 90% банкоматов Сбербанка на юге Тюменской области поддерживают функцию бесконтактной оплаты. Технология доступна на более чем 60 000 устройств по всей стране и за ее пределами.

- Бесконтактная технология оплаты пользуется огромной популярностью среди потребителей – это действительно очень удобно и быстро. Для совершения платежа нужно просто прислонить к считывателю банкомата бесконтактную карту или мобильное устройство. Если вы забыли карту дома, но она привязана к телефону, вы не останетесь без денег и сможете при необходимости снять наличные, – комментирует управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Банкоматы с бесконтактным обслуживанием. Фото: Сбербанк

Оснащение банкоматов NFC-модулями позволяет сократить время проведения операций, повысить безопасность, так как обмен информацией происходит на минимальном расстоянии в течение нескольких секунд. После удачного проведения операции считыватель моментально обрывает связь с картой, что препятствует повторному списанию денег с личного счета.

К концу 2019 году Сбербанк планирует установить NFC-модули на 100% банкоматов, технически пригодных для работы с бесконтактной технологией.

ИСТОЧНИК KP.RU