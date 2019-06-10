В Тобольске средь бела дня ограбили мужчину, который сделал замечание пьяному водителю

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-10T13:57:01+03:00

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В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении двух безработных мужчин 1988 и 1984 годов рождения, которые подозреваются в грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, накануне в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что в приёмное отделение больницы поступил мужчина с травмами. По словам потерпевшего, на него напали двое мужчин и забрали портмоне с деньгами на сумму 7 тыс. рублей.

Полицейские установили, что заявитель сделал замечание соседу, который сидел пьяным за рулём автомобиля. Вскоре разговор «докатился» до конфликта и, когда потерпевший пошёл домой, в ситуации решил разобраться друг соседа. Он окликнул тоболяка и ударил ему кулаком в лицо, а второй фигурант вытащил из кармана брюк пострадавшего портмоне. Злоумышленники стащили деньги и покинули место происшествия.

Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, им может грозить до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU