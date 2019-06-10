2019-06-10T13:30:53+03:00
Происшествия

Тюменец, у которого нашли сто пакетиков «соли» для сбыта, отсидит в тюрьме семь лет

Суд вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменец, у которого нашли сто пакетиков «соли» для сбыта, отсидит в тюрьме семь летТюменец, у которого нашли сто пакетиков «соли» для сбыта, отсидит в тюрьме семь летФото: pixabay.com
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Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя города, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершённом в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, днём 15 ноября 2018 полицейские остановили автомобиль «Тойота Камри» в лесополосе на ул. Станционной для проверки документов. Водитель заметно нервничал, поэтому стражи правопорядка приняли решение досмотреть его. На вопрос, есть ли у него запрещённые вещества, молодой человек ответил, что у него есть 100 пакетиков «соли» для сбыта общей массой более 50 граммов.

Наркодельца задержали и по решению суда заключили под стражу. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 150 тыс. рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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