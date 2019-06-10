2019-06-10T13:22:39+03:00
Общество

Как будет работать «Почта России» в Тюмени 12 июня 2019

Рассказываем о графике работы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Как будет работать «Почта России» в Тюмени 12 июня 2019Как будет работать «Почта России» в Тюмени 12 июня 2019Фото: pixabay.com
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В День России 12 июня 2019 тюменские почтовые отделения работать не будут – выходной день. Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, обмен почты с отделениями связи, доставка отправлений, периодики и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться в этот день не будут.

За день до праздника, 11 июня, почтовые отделения будут работать по установленному графику, но с сокращением рабочего дня на один час. Чтобы своевременно доставить пенсии, пособия, почтовые отправления и периодику для сельских почтовых отделений, может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия будут осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учётом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

График работы можно уточнить в мобильном приложении «Почты России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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