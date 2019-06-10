В Тюменской области за неделю произошло 45 пожаров
В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 45 пожаров. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, 9 человек было травмировано, 24 человека спасено. Также в период с 3 по 9 июня к ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 36 раз, оказывалась помощь по спасению пострадавших.
Чтобы избежать возгораний, в ГУ МЧС по Тюменской области рекомендуют содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек, своевременно очищать её от сухой травы, опавшей листы и сгораемого мусора. Сухая трава, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня. Также опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек.
Тюменцам советуют оборудовать своё жильё автономным пожарным извещателем, который оповестит вас, в случае возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU