В Тюменской области за неделю произошло 45 пожаров

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-10T12:13:53+03:00

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В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 45 пожаров. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, 9 человек было травмировано, 24 человека спасено. Также в период с 3 по 9 июня к ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 36 раз, оказывалась помощь по спасению пострадавших.

Чтобы избежать возгораний, в ГУ МЧС по Тюменской области рекомендуют содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек, своевременно очищать её от сухой травы, опавшей листы и сгораемого мусора. Сухая трава, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня. Также опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек.

Тюменцам советуют оборудовать своё жильё автономным пожарным извещателем, который оповестит вас, в случае возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU