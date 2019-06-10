Тоболячка решила вернуть мужа в семью, обвинив его в краже дорогой шубы

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-10T10:38:53+03:00

Мужа она не вернула, зато теперь сама может сесть за решётку

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В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы, которая подозревается в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в начале июня в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что у неё похитили шубу стоимостью 100 тысяч рублей. По словам заявительницы, в преступлении она подозревает своего мужа, который с ней не живёт, но имеет ключи от квартиры.

Предполагаемого злоумышленника задержали и доставили в полицию. Во время разбирательства стражи правопорядка установили, что мужчина к краже не причастен. В свою очередь женщина призналась, что сама спрятала шубу и заявила о пропаже в полицию, чтобы вернуть мужа в семью.

Мужа она не вернула, зато теперь ей грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU