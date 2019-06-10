В тюменском центре «Семья» прошло веселое открытие первой летней лагерной смены

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-10T10:20:59+03:00

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10 июня в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» прошло торжественное и очень веселое открытие первой летней лагерной смены.

Для воспитанников центра работало шесть зон конструкторов от Семейной игротеки «Конструктория» и две зоны мастер-классов от хобби-студии «Васильки».

- Сейчас в Летнем лагере «Семьи» две группы. Старшая, 9-16 лет, - 19 подростков. И младшая группа, где занимаются детки от 3-8 лет, их 14 человек. Июньская смена продлиться 21 день, - рассказывают воспитатели центра.

В первый день смены воспитанники «Семьи» учились делать декоративные свечи из настоящего пчелиного воска и популярный сегодня талисман «Ловец снов», в котором, по индийскому преданию, запутываются все плохие и страшные детские сны. А также строили дома, машины и космические корабли из современных конструкторов.

- Я очень благодарна нашим постоянным партнёрам: хобби-студии «Васильки» и Семейной игротеке «Конструктория» за то, что каждое лето они помогают организовать весёлый праздник для детей реабилитационного детского центра! Надеюсь, их примером вдохновятся и другие компании - чтобы каждая новая смена детского лагеря становилась для воспитанников «Семьи» все интереснее, - рассказывает депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

ИСТОЧНИК KP.RU