Как будут ходить автобусы в Тюмени 12 июня 2019
Рассказываем, как можно будет добираться до разных площадок
Как будут ходить автобусы в Тюмени 12 июня 2019Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
В День России 12 июня в Тюмени пассажирский городской транспорт будет работать по графику воскресенья. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».
Актуальное расписание движения автобусов можно узнать по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» публиковала афишу на 12 июня в Тюмени. Какие мероприятия пройдут в День России, можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU