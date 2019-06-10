СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-10T09:27:53+03:00

Как будут ходить автобусы в Тюмени 12 июня 2019 Фото: Татьяна Коркина

Рассказываем, как можно будет добираться до разных площадок

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В День России 12 июня в Тюмени пассажирский городской транспорт будет работать по графику воскресенья. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Актуальное расписание движения автобусов можно узнать по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» публиковала афишу на 12 июня в Тюмени. Какие мероприятия пройдут в День России, можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU