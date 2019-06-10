2019-06-10T08:45:45+03:00
Происшествия

В Тобольске скончалась женщина, которую зверски избили у Вечного огня

Спасти пострадавшую не удалось
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске скончалась женщина, которую зверски избили у Вечного огняВ Тобольске скончалась женщина, которую зверски избили у Вечного огня
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В Тобольске скончалась женщина, которую в конце мая избили на улицу. По информации очевидцев, горожанку отпинал по голове неизвестный мужчина. Подозреваемый в преступлении скрылся, а пострадавшую в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Как отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, несмотря на все усилия медиков, которые боролись за жизнь женщины две недели, спасти её не удалось. Сейчас полиция разыскивает преступника.

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», женщину нашли 27 мая в 6:30 утра у дома 19Б по улице Ремезова. Пострадавшая была без сознания, с множественными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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